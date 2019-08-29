بسبب ما حدث لها... فنانة عربية تحذر الفتيات من عمليات التجميل (فيديو)

حذرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، الفتيات من عمليات التجميل، بعد أن عانت بسبب عمليات حقن الوجه بمادة الفيلر، ما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.

نشرت بدرية فيديو عبر حسابها بتطبيق Snapchat لتحذر فيه جمهورها من الفتيات والسيدات من خطورة حقن الوجه بالفيلر وما قد يسببه من آثار جانبية.

ظهرت بدرية في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.

View this post on Instagram #بدريه_احمد 😱😱😱 انتبهوا من الفلر يابنات A post shared by نور الفيصل|اعلانات 🇸🇦🇰🇼🇦🇪🇧🇭 (@eeui5) on Aug 28, 2019 at 4:20pm PDT

بعدها تحدثت بدرية أحمد لجمهورها لتحذر الفتيات من مخاطر عمليات التجميل.

بدرية أحمد ممثلة إماراتية بدأت مشوارها الفني في المسرح عام 1989، بدايتها الحقيقية في التلفزيون جاءت عام 1999 بعد مشاركتها في مسلسل "الموذي"، ولها العديد من الأعمال الخليجية الناجحة مثل "الساكنات في قلوبنا"، "بسمة ألم"، "في البيوت أسرار"، "دار الهوا"، وغيرها.