كاظم الساهر يعلق على لجنة تحكيم "ذا فويس" الجديدة

أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".

قال الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لموقع "ET" بالعربي "راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة".

وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلاً "عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود".

وعن وجود النجم ماجد المهندس في لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، قال الساهر "ماجد فنان رائع".

راغب وأحلام معاً مجدداً... ومعهما سميرة سعيد ومحمد حماقي... في موسمٍ خامسٍ "ناري" من "the Voice" على شاشات MBC ومنصّاتها، خلال الربع الأخير من 2019. | قرب البدء بتصوير مرحلة "الصوت وبس"، أوائل شهر آب/أغسطس الحالي. | من تقديم ياسر السقاف وناردين فرج، وإخراج جنان منضور. pic.twitter.com/gebBK0dNmJ — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) July 28, 2019

يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.