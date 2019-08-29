"هواوي" تتعاون مع جامعة عربية لنقل تقنيات المعلومات والاتصالات

نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، بيانا عن الجامعة، قالت فيه إن الجامعة ممثلة في كلية الهندسة، وقعت الاتفاقية مع شركة "هواوي عمان" بهدف نقل تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال برنامج أكاديمية هواوي للمعلومات والشبكات المعتمدة التدريبي الذي تقدمه "هواوي".

ومن المقرر أن توفر الشركة الصينية خدمة تدريب للمدربين المحترفين في الجامعة، من خلال توفير أداة المحاكاة المستخدمة في التدريب لشهادة هواوي، ودعم بناء معدات مختبر أكاديمية تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات.

ومن جانبها ستوفر كلية الهندسة الفصول الدراسية وغيرها من المرافق التعليمية لاستيعاب معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي لتقديم برنامج "HAINA" و توفير مدربين محترفين ليصبحوا مدرسيين معتمدين لشهادة هواوي "HCIA".

وصرح الدكتور محمد البادي رئيس قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بكلية الهندسة، قائلا إن "هذا البرنامج يعزز من ربط الجانب النظري و العملي لدى الطلبة و يساهم في بناء القدرات من خلال تدريب الطلبة وإعداد المدربين المحترفين في هذا القطاع الذي يشهد تطورات متسارعة، كما سيعزز من مكانة الجامعة لكونها مركز تدريب في هذا القطاع الحيوي".

ويساهم هذا التعاون في بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي الرافد الأساسي لمختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بكل مكوناتها في قطاعات الطاقة واللوجستيات والذكاء الاصطناعي، كما يتوقع أن يساهم البرنامج في تعزيز موائمة مخرجات الجامعة مع سوق العمل.