تمساح "وحش" يطارد صيادا فمن الفائز... صور

كان الصياد بو ستوري يتدرب للمشاركة في بطولة صيد السمك في ولاية جورجيا الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، عندما لاحظ تمساحا ضخما يقترب منه.

وقال ستوري: كنت في طريقي للصيد عندما رأيت تمساحا ضخما طوله 3.5 متر تقريبا.

وبدا التمساح وكأنه ليس خائفا من الناس أبدا فقد كان يتجول قرب الضفة بين القوارب بحرية، وقد توجه صوب الأمريكي عندما شاهده، لكن الصياد أسرع إلى شاحنته وهرب من المنطقة.

300-pound monster gator caught after chasing a kayaker in Richmond County https://t.co/W7emiNnz9I pic.twitter.com/enUnUgjDTu — News 12 NBC 26 (@WRDW_WAGT) August 28, 2019

وقام ستوري بعد ذلك، بالإبلاغ عن وجود التمساح الضخم في مقاطعة ريتشموند، خشية من أن يهاجم شخصا آخر، بحسب صحيفة "ميرور".

Deputies arrived on the scene and wrestled the massive gator with help from hunter Trey Durant and his friend Robby Amerson.https://t.co/HVdlw5odXj pic.twitter.com/eDvFDM8oqS — FOX44 Baton Rouge (@wgmbfox44) August 29, 2019

وتم القبض والقضاء على التمساح في النهاية بعد مطاردة استمرت ثلاث ساعات من قبل الصيادين روبي أميرسون وتري.

كما تمت إزالة أعضائه الآن وإرسال ما تبقى من التمساح لحشوته، مع الذكر أن الصيد تم بشكل قانوني.