"أنت مرصود ومعرض للسرقة"... العاملون في المطارات يكشفون أسرارا خطيرة

من الممكن أن يكون التواجد في المطارات تجربة غير ممتعة على الإطلاق، خاصة عندما يواجه المسافرون مشاكل في التنظيم، وهنا يأتي دور العاملين في المطارات، الذين يبذلون أقصى جهودهم لتهدئتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم قبل الإقلاع وعند الوصول.

ولكن الصورة ليست مثالية في كل مطارات، بدليل ما كشفه العاملون والموظفون عن أسرار بشأنهم قد تسبب لك صدمة، بحسب موقع "كيوي ريبورت":

© flickr.com/ Barbies Land مضيفات الطيران يكشفن أسرارا مخيفة بداخل الطائرات

قد يكون الأمر مخيفا للبعض منا، ولكنه لدواعي أمنية، إذ كشف بعض العاملون في المطارات أنهم يراقبون سلوك الركاب بواسطة كاميرات، قبل ركوب الطائرة، وذلك من أجل رصدهم أي سلوك عدواني يطرأ على أي راكب من أجل تفاديه، وقبل أن يتطور الموقف إلى سلوك عنيف.

يفضحوك

إن موظفي المطارات مولعون بنشر صورا للأشياء المهربة من جانب الركاب، عبر شبكة الإنترنت، وذلك في محاولة منهم لإحراجهم، وكذلك لإثباط الركاب الآخرين عن إحضار أشياء محظور السفر بها.

مداخل سرية للمشاهير

دائما ما نتساءل حول كيفية دخول المشاهير إلى المطارات، على الرغم من أننا لم نلاحظهم عند الدخول من البوابات العامة، والإجابة هي دخولهم من بوابات مخصصة لهم وللشخصيات الهامة، والتي هي متوافرة في العديد من المطارات.

قد يسرقوك

يضع غالبية الركاب ثقة عمياء في العاملين في المطارات وبالمجال الجوي، ونثق في أن الطيارين سيحلقون بأمان، ونثق في المطارات لرعاية حقائبنا، إلا أن تلك البعض منهم يخون الأمانة، ويقومون بسرقة المتعلقات الثمينة من الحقائب، وهو ما يتسبب في فصلهم من العمل في النهاية.

Delta is hiring 1,000 flight attendants for next year — here's how to apply https://t.co/6Waa5QAnuR pic.twitter.com/exhwpqQCfz — Travel + Leisure (@TravelLeisure) August 29, 2019

لا تضع ثقتك في الأقفال

قد تعتقد أن إغلاق حقائبك بقفل قد يحميك من محاولات فتحها، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العاملين في المطارات لديهم أدوات خاصة لفتحها دون علمك وفي تكتم شديد، ومنها قلم حبر.

'Did it for thrill': Chawla Hotels CEO, who partnered with Trump, arrested for stealing luggage at airport https://t.co/sge34UVffj pic.twitter.com/cft9dwfOoY — Business Today (@BT_India) August 27, 2019

سر السجاد

اعتدت دائما أنه بعد إنهاءك لإجراءات السفر الخاصة بك، وعند فتح بوابات الدخول إلى الطائرة، تجد المكان مغطى بالسجاد، وهذا متعمد لكي يشعروا المسافر بأنه في منزله عندما يصل إلى بوابته، فالسجاد يمنح شعورا بالدفء دافئًا وتهيئنا لأجواء الطائرة المريحة.

@ruben6211 and I traveled to the original #PDX airport carpet in the A Gates area to pay homage. pic.twitter.com/dwTwkBWbVU — Raquel Gutiérrez (@raquefella) March 31, 2019

المضيفات يتجاهلن ذلك التحذير الهام

دائما ما يطلب من الركاب، قبل الإقلاع، إغلاق الهواتف المحمولة، وهو تحذير هام بالفعل، لأنها من الممكن أن تعبث بإشارة الراديو وتتسبب في ثباتها، ما يجعل من الصعب على الطيار سماع أشياء مهمة من المرسل، لذا من فضلك إغلاقها، على الرغم من أن مضيفات الطيران يتجاهلن ذلك التحذير في الكثير من الأحيان.