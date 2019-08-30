انهيار مروع لجسر في لبنان... صور وفيديو

انهار جسر الترامواي الحديدي بشكل مروع، اليوم الجمعة، خلال مرور شاحنة أسفله في محلة البدوي بالأشرفية وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص برضوض، جراء سقوط الجسر، بينما اضطرت شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

بالفيديو والصور ـ سقوط جسر الترامواي الحديدي خلال مرور شاحنة تحته في #الاشرفيةhttps://t.co/EtgKeVx4fP pic.twitter.com/cQTz1D7TCn — nbnlebanon (@nbntweets) August 30, 2019

وانهار الجسر بشكل مفاجئ، خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل في الأشرفية وسط العاصمة.

ورجحت معلومات غير رسمية أن تكون حمولة الشاحنة مرتفعة عن الحد المسموح به فاصطدمت بالجسر القديم ما أدى إلى انهياره.