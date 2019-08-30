انهيار مروع لجسر في لبنان... صور وفيديو

وأسفر الحادث عن إصابة شخص برضوض، جراء سقوط الجسر، بينما اضطرت شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
بالفيديو والصور ـ سقوط جسر الترامواي الحديدي خلال مرور شاحنة تحته في #الاشرفيةhttps://t.co/EtgKeVx4fP pic.twitter.com/cQTz1D7TCn— nbnlebanon (@nbntweets) August 30, 2019
وانهار الجسر بشكل مفاجئ، خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل في الأشرفية وسط العاصمة.
مؤشرات انتهاء وظيفة لبنان وانهياره:— عـلــي شــنـدب (@Ali_Chendeb) August 30, 2019
سقوط جسر الترامواي وحشود الشباب اللبناني امام السفارة الكندية.. اضافة لوجود هذه الطبقة السياسية.#لبنان #جسر_الترامواي #السفارة_الكندية #الضاحية #حزب_الله #قوسايا #ديروا_بالكم pic.twitter.com/upxVPyLRkE
ورجحت معلومات غير رسمية أن تكون حمولة الشاحنة مرتفعة عن الحد المسموح به فاصطدمت بالجسر القديم ما أدى إلى انهياره.
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