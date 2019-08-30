قرصنة حساب رئيس "تويتر" على موقع التغريدات الشهير

وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.
Twitter CEO Jack Dorsey’s account has been hacked https://t.co/RAzMFqCJcI pic.twitter.com/g2LDYfei5K— The Verge (@verge) August 30, 2019
وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.
We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019
وأكدت "تويتر" في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.
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