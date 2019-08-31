تزيد المناعة وتخفض ضغط الدم..7 فوائد لتربية القطط

تعتبر القطط من الحيوانات الأليفة والمرغوب بتربيتها في المنازل، حيث يقوم العديد من الناس باقتنائها نظرا لما يمكن أن تخلقه من جو محبب في المنازل.

القطط تعتبر من الحيوانات المنزلية الأليفة التي يمكن تربيتها بسهولة في المنازل شرط الاعتناء بها، ومن الناحية العلمية فإن للقط عدد من الفوائد أهمها:

1- فوائد علاجية

يساعد هذا الحيوان الأشخاص الذين يعانون من الكآبة أو الحزن في التغلب على هذه المشاعر.

حيث تطلق القطط مايعرف بهرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون معروف بإثارة مشاعر الحب والثقة، وأثبتت إحدى الدراسات دور القطط في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في التقليل من أعراضه لديهم.

2- تحسين النوم

أثبتت دراسة أجراها معهد "مايو كلينك" بأن 41 في المئة من الأشخاص الذين لديهم قطة قالوا إنهم ينامون بشكل أفضل بفضل حيوانهم الأليف.

3- خرخرة القط علاج

تصدر القطط صوت خرخرة يصل تردد إهتزازها مابين 20 الى 140 هرتز، حيث تعتبر خرخرتها أحد أكثر الأصوات راحة في العالم.

وقد أظهرت الدراسات بأن الترددات في نطاق 18-35 هرتز لها تأثير إيجابي على حركة المفاصل بعد إصابتها، وبدأ العلماء في دراسة كيف يمكن أن تساعد خرخرة القطط البشر.

4- تقلل من الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يقلل امتلاك قطّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، بما في ذلك الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تساعد في التقليل من التوتر.

5- تزيد المناعة

التعرض لوبر وجلد هذه الحيوانات الأليفة يزيد من مقاومة المواد المسببة للحساسية، مما يقلل من خطر الحساسية والربو.

6- خفض ضغط الدم

تساهم القطط بدورها كمهدئ لأصحابها، حيث ثبت بأن أصحاب القطط لديهم ضغط دم أقل من الذين لايمتلكون حيوانات أليفة.

7- تقلل من مستوى الشحوم والكوليسترول

ثبت أن التعايش مع القطط يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المسؤول عن معظم أمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكبد والكلى.