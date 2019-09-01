زبون يشتري مزهرية بجنيه إسترليني ليتفاجئ لاحقا بسعرها الأصلي

باع متجر خيري في مقاطعة هيرتفوردشاير البريطانية، مزهرية بسعر جنيه إسترليني واحد أي مايعادل حوالي 1,22 دولار أمريكي، لتعرض لاحقا على أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسوق.

قام المشتري المجهول بعرض المزهرية على موقع eBay مقابل سعر زهيد، إلا أن المزهرية الصفراء والبالغ طولها حوالي 20 سنتيمتر حظيت بتفاعل كبير على الموقع.

حيث انهالت عروض الشراء بكثرة، الأمر الذي أثار حماس صاحبها الذي أخذها إلى خبير في شؤون المزادات بعد أن ألغى عرضها على الموقع، وكانت المفاجأة.

Chinese vase sold for just £1 in charity shop is revealed to be a rare £80,000 treasure that was made for 18th century Emperor Qianlong https://t.co/sDySZbKQqN — Daily Mail Online (@MailOnline) August 31, 2019

فالمزهرية صنعت للإمبراطور الصيني تشيان لونغ، الذي حكم بين عامي 1753 و1796.

وقد نقشت عليها قصيدة إمبراطورية تشيد بالبخور، وعلامتان على شكل ختم بلون أحمر حديدي يقول: "تشيانلونغ تشين هان" أي "علامة الإمبراطور تشيان لونغ".

وكان الإمبراطور تشيان لونغ هو الإمبراطور السادس من سلالة تشينغ. وقد تنازل عن الحكم لابنه الإمبراطور جياكينغ، وتوفي بعد ثلاث سنوات عن عمر يناهز الـ87 في عام 1799.

وقيمت المزهرية بسعر يصل لحوالي 97 ألف دولار، وقرر إقامة مزاد لبيعها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.