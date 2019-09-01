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14:35 01 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الملصق الدعائي لفيلم جوكر

    فيلم "الجوكر" ينال تصفيقا لمدة 8 دقائق في عرضه الأول بمهرجان فينيسيا... فيديو

    © Photo/ Facebook/ jokermovie
    منوعات
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    حاز فيلم "جوكر" الجديد، على إشادة بالغة، أثناء عرضه الأول، في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

    وحظي الفيلم بـ8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة العرض، وظل يهتف الصحفيون الحاضرون يهتفون في قاعة السينما بعبارة "برافو"، بحسب موقع "ديدلاين" الأمريكي.

    ويتوقع العديد من النقاد أن نجاح فيلم "جوكر" في المهرجان، مؤشر على منافسته المبكرة في موسم الجوائز السينمائية، بل قد يكون بطله، واكين فينيكس، من أبرز المنافسين على جائزة أوسكار العام المقبل.

    واجتاز الإعلان النهائي لفيلم "جوكر" 21 مليون مشاهدة، بعد مرور 3 أيام فقط على موقع "يوتيوب".

    صناعتنا الخاصة

    ويعرض كلا من واكين فينيكس والمخرج ترد فيليبس، رؤيته الخاصة، لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

    ولكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

    وفي وقت سابق، صرح بطل فيلم "جوكر"، واكين فينيكس، خلال المهرجان، أنه انجذب لبطولة الفيلم

    "لأننا كنا نقترب من الشخصية بطريقتنا الخاصة، فلم نشر إلى أي تكرارات سابقة لها، لقد شعرنا أنه صناعتنا الخاصة".

    وقبل واكين فينيكس، جسد 3 ممثلين شخصية "الجوكر" على شاشة السينما، هم جاك نيكلسون في في عام 1989، وهيث ليدجر في عام 2008، والذي حاز عنه على جائزة الأوسكار بعد رحيله المأساوية، وجاريد ليتو في عام 2016.

    الممثل الأمريكي جاك نيكلسون مجسدا دور الجوكر في فيلم Batman من إنتاج 1989
    © AP Photo / HERB RITTS, HERB RITTS
    الممثل الأمريكي جاك نيكلسون مجسدا دور "الجوكر" في فيلم "Batman" من إنتاج 1989

    لا قيود

    بينما وضف مخرج الفيلم، تود فيليبس"، في مهرجان فينيسيا، والذي نال شهرته من ثلاثيته الكوميدية "The Hangover"، شخصية "آرثر فليك"، بأنه "شخص يسعى للبحث عن هويته، من خلال إضحاك الناس ونشر الفرحة في العالم، ولكنه يتحول بشكل خاطئ إلى رمز".

    وأشار إلى أنه شعر بحرية شديدة مع السيناريست، سكوت سيلفر، أثناء كتابتهم لملامح الشخصية، وذلك "لأن شخصية "الجوكر" لم يكن لها أصولا معتمدة في قصص "دي سي" الهزلية"، مضيفا:

    "كان هناك تحررا في رسم الشخصية لأنه لم تكن هناك قواعد أو حدود لها، وكنت مع سكوت سيلفر نتحدى بعضنا يوما وراء اليوم لخلق في النهاية شيئا مجنونا".

    اتهام في محله؟

    يواجه فيلم "جوكر"، رغم عدم عرضه التجاري، اتهامات نقدية بعد عرض إعلانيه، إذ يرى البعض أنه يسير على خطى فيلم "The King of Comedy"، من إنتاج عام 1982، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، حول شخص يسعى بكل السبل أن ينال الشهرة، بالعمل كفنان "ستاند أب كوميدي"، ويحقق حلمه بعد اختطافه لممثل شهير، يلعب دوره الممثل الراحل جيري لويس.

    وتستقبل صالات العرض السينمائية فيلم "جوكر" حول العالم، في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو من بطولة واكين فينيكس وروبرت دي نيرو وزازي بيتس، ومن إخراج تود فيليبس.

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    الكلمات الدلالية:
    باتمان, هيث ليدجر, مهرجان فينيسيا, واكين فينيكس, أفلام, سينما, الجوكر
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