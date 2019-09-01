لماذا لا يفيد الجدال مع النساء؟

أجرى علماء سويديون دراسة ووجدوا أن النساء لديهن ذاكرة عرضية أكثر من الرجال. النساء يتذكرن التفاصيل والحقائق بشكل أفضل، مما يجعل أي جدال تقريبًا بين رجل وامرأة عديم الفائدة تمامًا.

نشرت نتائج الدراسة Medical News Today. قام علماء من معهد كارولينسكا بتحليل مئات المواد حول كيف يتذكر ممثلو كلا الجنسين المعلومات العرضية. اتضح أن النساء يتذكرن التفاصيل والحقائق ويتذكرن ما حدث قبل أسبوع بكل التفاصيل. النساء يتذكرن أيضا الوجوه والرائحة بشكل أفضل. ولكن مع ذلك، لدى الرجال ذاكرة ممتازة للمعلومات المتعلقة بالمعالجة المكانية.

يقول العلماء إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة العرضية هو قلة النوم أو الاكتئاب أو العمر.

في المجموع، أجريت 617 دراسة حول هذا الموضوع في الفترة من 1973 إلى 2013 ، شارك فيها حوالي 1.2 مليون متطوع.