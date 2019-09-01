بالصور... اكتشاف مخلوق غريب في الولايات المتحدة

وأثارت السلحفاة التي برأسين صدمة من اكتشفها، خاصة وأنها تعيش حياة طبيعية بوضعها الحالي، ولكن ليس لوقت طويل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلى الرغم من مظهرها غير الطبيعي، فإن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد مدعاة للقلق، وأن هذه الحالة الشاذة طبيعية نسبيا.
Two-headed turtle hatchling found on Hilton Head https://t.co/DyW9YDmxzp #10TV pic.twitter.com/YJORBh9bKL— 10TV.com (@10TV) August 30, 2019
وقالت أمبر كوين، مديرة "سي تيرتل باترول هيلتون هيد أيلاند"، إن مثل هذه الحيوانات الغريبة نادرا ما تظهر.
Rare mutant two-headed turtle is discovered by conservationists in South Carolina https://t.co/7pg64TziGa pic.twitter.com/CKlNol9LuJ— XpressNews (@xpressnewsasia) August 30, 2019
وأردفت: "إنه أمر نادر الحدوث، ولكن لا شيء يدعو للقلق، فبعض الناس يعتقدون أن السبب في وجودها هي الإشعاعات التي في الماء، ولكن الأمر ليس كذلك، فهذا يحدث في الطبيعة بشكل دوري".
أما بالنسبة إلى احتمالات بقائها على قيد الحياة، فاستبعدت كوين ذلك، وأشارت إلى أن نسبة نجاتها هو 1%.
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