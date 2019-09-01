أحمد الفيشاوي يجري تدريبات شاقة من أجل هيفاء وهبي... صور وفيديو

بدأ الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، في التحضير لتصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يجمعه بالفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وشارك "الفيشاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا وفيديو من خضوعه لتدريبات شاقة في صالة "الجيم"، ستعدادا لفيلمه مع هيفاء وهبي، والذي يحمل اسم "عقد الخواجة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

والفيلم من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته أحمد داود، ومن المقرر تصوير مشاهده بين مصر وأوروبا.

ويعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائية، الجزء الثاني من "ولاد رزق"، والذي طرح مع أول أيام عيد الأضحى.

وسيكون فيلم "عقد الخواجة" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".