أحمد الفيشاوي يجري تدريبات شاقة من أجل هيفاء وهبي... صور وفيديو

وشارك "الفيشاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورا وفيديو من خضوعه لتدريبات شاقة في صالة "الجيم"، ستعدادا لفيلمه مع هيفاء وهبي، والذي يحمل اسم "عقد الخواجة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
View this post on Instagram
Training now for my new movie. Excited to share with you more news! @ego_communicate #Fishawy #New #StayTuned
والفيلم من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته أحمد داود، ومن المقرر تصوير مشاهده بين مصر وأوروبا.
View this post on Instagram
It's hard to beat a person that never gives up. #backontrack #Challenge #Fishawy #beastmood
ويعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائية، الجزء الثاني من "ولاد رزق"، والذي طرح مع أول أيام عيد الأضحى.
وسيكون فيلم "عقد الخواجة" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)