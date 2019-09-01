فيديو... 6 مدن عربية ضمن قائمة الأكثر أمانا حول العالم

وأشار التقرير إلى أن نحو 56% من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى 68% بحلول 2050.
ووصلت ست مدن عربية إلى القائمة النهائية التي نشرتها الصحيفة البريطانية، وفقا لمعدل وصل إلى 71.2 نقطة على مائة.
أكثر المدن العربية أماناً في 2019https://t.co/3Fvm4NzoNj#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YR2BC1juJG— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) September 1, 2019
وجاءت مدينة الكويت في المرتبة الثامنة والثلاثين، حاصدة 64.5 نقطة، والرياض في المرتبة التاسعة والثلاثين، حاصدة 62.5 نقطة، والدار البيضاء في المرتبة الرابعة والخمسين بنتيجة 53.5 نقطة.
واحتلت العاصمة المصرية القاهرة، المرتبة الخامسة والخمسين بنتيجة 48.6 نقطة.
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