فيديو... 6 مدن عربية ضمن قائمة الأكثر أمانا حول العالم

تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أكثر المدن العربية أمانا، باحتلال المركزين 27 و28 عالميا وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية، عن أكثر 60 مدينة أمانا في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أن نحو 56% من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى 68% بحلول 2050.

ووصلت ست مدن عربية إلى القائمة النهائية التي نشرتها الصحيفة البريطانية، وفقا لمعدل وصل إلى 71.2 نقطة على مائة.

وجاءت مدينة الكويت في المرتبة الثامنة والثلاثين، حاصدة 64.5 نقطة، والرياض في المرتبة التاسعة والثلاثين، حاصدة 62.5 نقطة، والدار البيضاء في المرتبة الرابعة والخمسين بنتيجة 53.5 نقطة.

واحتلت العاصمة المصرية القاهرة، المرتبة الخامسة والخمسين بنتيجة 48.6 نقطة.