مصرية تضع 5 توائم

وقال الدكتور مصطفى أمين، إخصائى النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة لصحيفة "المصرى اليوم"، أن والدة التوائم الخمسة (25 سنة – ربة منزل)، زوجها يعمل مؤذنا بالأوقاف، وقد حضرت له في عيادته منذ 10 شهور تشتكى من تأخر الحمل بعد وفاة طفلتها الأولى منذ عامين، فأمرها بتناول حبوب منشطة للحمل.

ولفت الطبيب إلى أن التنشيط لحدوث الحمل تسبب في حملها في 5 أجنة، ورفضت إنزال 2 منهم عقب حدوث الحمل بشهرين حفاظا على صحتها.

وتابع مصطفى: "رفضت السيدة أي تدخلات طبية أثناء المتابعة، وحدث ثبوت للحمل في الشهر السادس، وظلت على المتابعة الطبية حتى وصولها إلى الشهر الثامن".

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأثنين، أحدث نشراته السنوية حول إحصاءات المواليد والوفيات فى مصر لعام 2018، جاء فيه أن عدد المواليد في 2018 بلغ 2 مليون و382 ألفا و362 مولودا، مقابل 2 مليون و557 ألفا و440 مولودا عام 2017، بانخفاض قدره 6.8% عن عام 2017.