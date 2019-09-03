بالفيديو... صحفية إيرانية تبكي متأثرة بزفاف طفلة من رجل

نشرت صحفية إيرانية مقطع فيديو مؤثرا على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفيه مشهدية زفاف غير عادي بين فتاة بعمر 13 سنة وشاب يكبرها بسنوات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحفية الإيرانية، مسيح علي نجاد، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وقالت إن الزفاف كان مؤثرا وجعلها تبكي من حرقتها على الفتاة التي لم تتجاوز 13 من عمرها.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019

وبحسب الصحفية، فإن الزفاف نظم في مقاطعة بخماي الواقعة في محافظة بوير أحمد الإيرانية. وأشارت الصحفية أن الزفاف حصل برضى أهل الفتاة الذين قدموها للعريس الذي يكبرها بسنوات كثيرة.

وسخرت الصحفية الإيرانية من القوانين الإسلامية المختصة بالفتيات والجيزة، حيث اعتبرت أن الفتاة لها حرية القرار بالزواج، لكنها لا تمتلك قرار حرية الملبس.

وأثارت التغريدة تعليقات كثيرة، فمنهم من عبر عن سخطه على قرار الزفاف، كما دعت إحدى الجمعيات الأهلية إلى تحرك السلطات المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل.