رقم قياسي للفراعنة في فرنسا

ووفقا لآخر تعداد رسمي صادر عن مسئوليين، استقبل المعرض مليون و371 ألفا و476 زائرا من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
A new #picture! in my Flickr France Album! Egyptian board game: Senet - #Paris Tutankhamen exposition #serendipity #LetsGuide, see album https://t.co/I0SsMNK573 #LocalGuidesConnect pic.twitter.com/8TeXnRFVzs— Silvio Casagrande (@scasagra) August 29, 2019
وقال السفير إيهاب بدوي لوكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن معرض "توت عنخ آمون وزمانه"، الذى أقيم عام 1967 بقصر "بوتي بالي" كان يتصدر الرقم القياسي لمعدلات الزائرين للتظاهرات الثقافية في فرنسا، بمليون و240 ألفا و75 زائرا الى أن حطم المعرض الحالي الرقم القياسي.
#Egypt approves moving #Tutankhamen exhibition from #US to #France https://t.co/dRkUcYMy14 pic.twitter.com/xaw3lT7XQC— Ahram Online (@ahramonline) September 5, 2018
وتم تحطيم الرقم على الرغم من عدم عرض القطعة الأساسية وهي قناع توت عنخ أمون الذي لم يشارك بالمعرض.
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