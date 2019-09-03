وصفة سرية لوجبة شاورما صحية

تحظى الشاورما بشعبية كبيرة وأصبحت من الوجبات السريعة التي تنتشر في كل مكان، وأخذت تشهد تطورات كثيرة في المكونات الداخلة في صنعها بهدف التقليل من نسبة الدهون والشحوم فيها.

تحدثت أخصائية التغذية في وزارة الصحة بموسكو، أنتونينا ستارودوبوفا، عن طريقة لصنع وجبة شاورما بشكل صحي وبأقل السعرات الحرارية مع المحافظة على طعمها الشهي.

قالت الأخصائية: "تحولت الشاورما من وجبة كلاسيكية إلى طبق شعبي يتم تداوله في الوجبات السريعة، وشهدت هذه الوجبة دخول مواد ومكونات جديدة إليها، مما يؤثر على قيمتها الغذائية والسعرات الحرارية الموجودة فيها".

وأضافت: "عادة ما يتم إضافة المايونيز والكاتشب وعدد من الصلصات الأخرى إلى هذه الوجبة، الأمر الذي يضر بالجسم. فيمكن أن يحتوي 100 غرام من الشاورما على عدد من السعرات يتراوح ما بين 230 إلى 350 سعرة حرارية. ويجب الأخذ بالاعتبار بأن وزن الحصة الواحدة من اللحم يتراوح ما بين 250 إلى 300 غرام، والذي يحتوي بدوره على 690 سعرة حرارية على الأقل.

ولتحضير وجبة شاورما صحية وشهية، تنصح الأخصائية باستخدام شرائح اللحم من الدجاج (الفيليه) أو الديك الرومي، وتحضيرها على البخار أو مسلوقة.

كما تنصح باستخدام صلصات يتم تحضيرها من لبن الزبادي وإضافة عصير من الليمون والأعشاب، للحصول على أكبر قيمة غذائية للجسم، بالإضافة لاستخدام الخضار الطازجة والطماطم والخيار والكرفس.