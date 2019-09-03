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13:32 03 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

    حفيدتا هيفاء وهبي تثيران ضجة بأحدث صور لهما

    © AFP 2019 / JOSEPH EID
    منوعات
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    أثارت حفيدتا الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أحدث صور لهما.

    وشاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ووالدة الطفلتين وهف ودانييلا، الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، واللتان ظهرتا في غاية الأناقة بملابس قصيرة، وبدا الشبه كبيرا وواضحا بينهما وبين جدتهما.

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    My Happiness 🌷🌼🍋🍃 @rahaf_fawaz_ @daniella_fawaz #ماشاءالله

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    ونالت صور حفيدات هيفاء وهبي، إعجاب الآلاف من متابعي والدتهما، الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما.

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    الهضامة كلاااا😍 @daniella_fawaz

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    Lebanon🌺 #ماشاءالله This picture is taken by me😊 @rahaf_fawaz_

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    يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

    وكانت زينب فياض، استعرضت عبر حسابها على "إنستغرام"، في شهر أغسطس/آب، منزل والدها المميز في لبنان، وتصميمه الضخم والتماثيل والتحف الاثرية الثمينة التي تزين المكان، اضافة الى الحديقة الغنية بالاشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.

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    🌺🍃 #dadhome

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    وفاجأت "فياض" متابعيها بالتقاط صورة لمسجد بين الأشجار، وكشفت ان والدها شيده داخل حديقة المنزل للصلاة به وقالت "كانت فكرة حلوة من بابا تنجتمع على الصلاة"، وهي الصورة التيي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا معها واثنوا على فكرة والدها وشخصيته.

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    الكلمات الدلالية:
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