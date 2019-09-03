دراسة: هواتف "نوكيا" تتفوق على "سامسونغ" و"هواوي" بهذه الميزة

على الرغم من عودتها إلى سوق الهواتف الذكية حديثا بعد سنوات من الغياب، إلا أن هواتف "نوكيا" الفنلندية استطاعت أن تتفوق على علامات تجارية شهيرة سبقتها في هذا المجال، مثل "سامسونغ" و"هواوي"، بحسب ما أكدته دراسة حديثة.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مؤسسة "كاونتر بوينت" للأبحاث التسويقية، أن هواتف "نوكيا" الجديدة، تتلقى أحدث نسخ من نظام تشغيل "أندرويد"، بشكل أسرع من هواتف "سامسونغ" و"هواوي" و"شاومي" و"إل جي"، أو أي شركة كبرى للهواتف المحمولة.

وكشف التقرير أن هواتف " نوكيا " كانت الأسرع في الحصول على تحديثات نظام "أندرويد باي" خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى، بنسبة بلغت 96% .

وقال التقرير إن شركة "سامسونغ" الكورية جاءت فى المركز الثاني بـ89%، أعقبها هواتف "شاومي" الصينية بـ84% ، ثم هواتف "هواوي" الصينية بـ82 %.

بينما احتلت هواتف "لينوفو" الصينية المركز الخامس بـ43%، ثم "أوبو" الصينية بـ35 %، أعقبها "فيفو" الصينية بـ18%، ثم "إل جي" الكورية بـ16 %.

وحصدت شركة "ألكاتيل" الصينية المركز التاسع بـ14%، ثم "تكنوموبايل" الصينية بـ5%، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 15% على شركات هواتف أخرى.

يشار إلى أن شركة "نوكيا" تستعد لطرح هاتف جديد، قبل نهاية العام الجاري، سيكون بمواصفات غير مسبوقة، ويعد ضمن هواتف الجيل الخامس.

قال موقع "نوكيا بور يوزر"، إن شركة نوكيا، كشفت عن هاتف جديد سيطرح بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون منافسا جديدا، لهواتف الجيل الخامس.

وذكر الموقع، أن الهاتف سيكون نسخة جديدة من هواتف "بيورفيو"، التي تنتجها نوكيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه سيكون نافذة الشركة نحو هواتف الجيل الخامس، بما يمتلكه من قدرات جديدة، أبرزها وجود خمس كاميرات خلفية بجودة عالية، إضافة إلى امتلاكه معالج "كوالكوم" حديث "سناب دراجون 855".

ولفت الموقع إلى أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى أنه يعمل بنظام "أندرويد الجديد Q".