إليسا تثير قلق جمهورها بصورة جديدة 

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق جمهورها بنشر صورة لها مع الفنان فارس كرم، داخل الطائرة، أثناء رحلة قادمة من لندن.

ونشرت إليسا، الصورة على "تويتر"، وعلقت عليها: "أنظروا من قابلت على متن الطائرة".

وأثارت الصورة قلق جمهور إليسا على الحالة الصحية والنفسية لها، خاصة بعدما ظهرت في الصورة أن وزنها أكبر من المعتاد.

وبحسب موقع "هي"، فإن عدد معجبي إليسا عبر عن قلقه، بشأن حالة يد الفنانة اللبنانية، بعد العملية التي أجرتها بها في الشهور الأخيرة.

look who I met on the plane ? pic.twitter.com/UKABUjypE2 — Elissa (@elissakh) September 4, 2019

وأخفت إليسا يدها في الصورة بطريقة ملحوظة، بالإضافة إلى عدة صور سابقة لها تعمدت بها إخفاء يدها، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.

وحول قرار إليسا بالاعتزال بعد الألبوم الجديد خلال لقاء له مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، قال سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" على إن اللقاء كان عبارة "فضفضة".

وأضاف أن إليسا "ابنة روتانا"، ولا غنى لها عن الشركة ولا الشركة في غنى عنها، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى اقتراب تجديد تعاقدها مع "روتانا".