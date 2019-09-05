بالفيديو...سامسونغ تعلن عن موعد إطلاق "غالاكسي فولد"

ويرتقب أن تكشف الشركة عن هاتفها الذكي القابل للطي في كوريا الجنوبية يوم غد 6 أيلول / سبتمبر الجاري، وستطرح بيعه في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا العظمى) وسنغافورة يوم 18 أيلول /سبتمبر الجاري.

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 5 сентября 2019 г.

ويمتلك هاتف "غالاكسي فولد" بشاشة قابلة للطي بحجم 7.3 إنش، والتي تصبح 4.8 إنش بعد طيها، مع معالج رئيسي سناب دراجن 855 ثماني النواة من كوالكم (بأنوية كريو 485 بتردد 2.84GHz الأحادي، وكريو 485 بتردد 2.41GHz الثلاثي، وكريو 485 بتردد 1.78GHz الرباعي).

وأجلت شركة سامسونغ الإعلان عن هاتفها الذكي بعد أيام من تصريحات لعدد من مختبري الجهاز بأن شاشته كسرت خلال فترة الاختبار.

ويذكر أن شركة سامسونغ كانت تعتزم طرح هاتف "غالاكسي فولد" في أسواق الولايات المتحدة يوم 26 أبريل/ نيسان الجاري، وفي المملكة المتحدة يوم الثالث من مايو/ أيار المقبل.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنها تحقق في أسباب كسور شاشة هاتف "غالاكسي فولد" المطروح للاختبار. وتبلغ تكلفة الهاتف 1980 دولار.