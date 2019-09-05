بعد أن وصفتها بالمنافقة... أصالة ترد على أحلام بطريقتها

وكتبت أصالة في رد غير مباشر على أحلام "حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح".

حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لاأحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح. — Assala (@AssalaOfficial) September 4, 2019

وكانت قد وجهت الفنانة الإماراتية تعليقا ناريا للفنانة أصالة، خلال لقاء تلفزيوني، بعدما قامت الأولى بعمل "بلوك" للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحلام "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك وهو حجمك عندي أنا هو بلوك. على الأقل أنا أجرأ منك".