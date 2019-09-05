بعد تداول فيديو مسيء لها... فنانة مصرية تستغيث بمباحث الإنترنت

استغاثت فنانة مصرية، بمباحث الإنترنت، بعد انتشار فيديو مسيء لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أنها تتحدث فيه أن النبي محمد، جاءها في الحلم قبل الاعتزال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي، وهي تقول فيه "إن النبي محمد، جاءها في المنام قبل اعتزالها الفن، وقال لها إنه سوف يتجوزها في الجنة إذا أوقفت فعل الفاحشة".

وعبرت الشرقاوي، عبر منشور لها على موقع "فيسبوك"، عن استيائها من هذا الأمر، وقالت إنها حاولت لعدة مرات التواصل مع جهة مختصة لحذف الصورة، وعقاب من قام بهذا الفعل.

وكتبت "أنا محتاجة مساعدة، يوجد فيديو على "يوتيوب" بيقول كلام غير حقيقي عني والفيديو مزعج جدآ وحاطط صوري وصور هندية على إنها أنا".

وأضافت "كل الكلام إللي فيه غلط وللأسف منقول من أكتر من جهة، أرسلت لهم عده مرات وأبلغتهم إن الكلام مش حقيقي خاصة إنهم جايبين سيرة رسول الله مع كلام أهبل، معملوش حاجه وواضح إن مقرهم خارج مصر، حد يعرف يتواصل مع يوتيوب وريبورتات ولا إيه إللي ممكن يتعمل، أنا كمان من فترة حاولت مع نمرة مباحث الإنترنت ومبيردوش هل حد يعرف هي فين".

براءة الفنانة عبير الشرقاوي من تهمة سبَ طليقها https://t.co/WcMF94CGhx pic.twitter.com/sN5GRlpV5h — مصراوي (@masrawy) May 20, 2017

كما وصفت عبير الشرقاوي الفيديو المسيء لها، في مكالمة هاتفية، لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأنه "سخيف جدا"، مشيرة إلى أنه "عبارة عن تأليف إنسان مريض، ويدعي كلام إني شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجالي في المنام وقالي هتجوزك في الجنة لما تبطلي فاحشة".

وتابعت: "الحمد لله، عمري مانشرت الفاحشة، لا قبل اعتزالي أو أثناء شغلي، حاولت كتير أتواصل مع القناة ووضحت حقيقة الأمر، ولكن مردوش بس اكتشفت أنهم خارج مصر، حاولت التواصل مع مباحث الإنترنت مردوش عليا ولا حتى على الخط الساخن".

وعبير الشرقاوي هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية، وعملت في التمثيل أثناء دراستها، وأسندت إليها بطولة مسرحية "عطية الإرهابية"، أمام الفنانة سهير البابلي، ثم شاركت في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل "عمر بن عبد العزيز"، أمام الفنان نور الشريف و"الأمير المجهول"، حتى قررت ارتداء الحجاب، وبعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن فعادت من خلال عدد من المسلسلات، منها "الإمام الشافعي".