تعرض لانتقادات... مصر تستقر على فيلمها لتمثيلها في "الأوسكار"

استقرت مصر، اليوم الخميس، على اختيار فيلم "ورد مسموم"، من أجل تمثيلها في مسابقة أفضل فيلم أجنبي، في حفل جوائز الأوسكار العالمية المقبل.

وتم الاستقرار على فيلم "ورد مسموم" لتمثيل مصر في أوسكار 2020، بعد فوزه بأغلبية أصوات لجنة الاختيار، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وسيتم الإعلان عن الترشيحات النهائية للأوسكار في 13 يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن يقام في 9 فبراير/ شباط المقبل.

وتدور أحداث فيلم "ورد مسموم" حول "تحية"، وهي فتاة شابة تعمل في النظافة، وليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى "صقر"، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.

فيلم ورد مسموم يمثل مصر فى الأوسكار https://t.co/An6QznLiLW pic.twitter.com/CQzNpoRYsP — المستقل للأخبار (@almstakil) September 5, 2019

وكان فيلم "ورد مسموم" تعرض لهجوم من جانب الممثل الكوميدي المصري بيومي فؤاد، إذ اعتبر أثناء استضافته في برنامج "مجموعة إنسان" فيلم "ورد مسموم"، خلال شهر رمضان، أنه يسيء إلى مصر.

وقال: "الفيلم يتناول المدابغ، ولم أشاهد سوى أشياء قذرة في أحداثه، وكنت سأشعر بالضيق لو أن تلك المدبغة في الصومال أو السودان، فالفيلم لم يصور سوى بيوت قذرة وحصان ميت وحوله حشرات ومياه مجاري ولم يصور حتى حديقة واحدة".

وتابع: "الممثلين بذلوا مجهودا رائعا في فيلم "ورد مسموم"، وأقول لمخرج العمل أنك بذلت مجهود رائع ولكن بلدنا حلوة".

وفيلم "ورد مسموم" من بطولة محمود حميدة، وكوكي، ومن إخراج فوزي صالح.