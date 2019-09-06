راغب علامة مهددا أحلام: سأرد لك الضرب في المكان المناسب... فيديو

توعد المطرب اللبناني، راغب علامة، المطربة الإماراتية أحلام، بأنه سيرد لها مقلبا، وذلك خلال الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس".

وكشف علامة خلال لقاء مع برنامج "ترندنغ"، المذاع على شبكة "إم بي سي" السعودية، أن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدا أن يرد لها المقلب.

وقال لأحلام "راددلك الضرب وسيكون بالمكان المناسب".

وتابع ساخرا على الطريقة المصرية: "أنا راغب والأجر على الله".

وأكد راغب علامة للبرنامج، أنه وافق سريعا على المشاركة في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، ولم يتردد بسبب وجود أحلام.

وأوضح أن الخلاف بينه وبين أحلام لم يكن شخصيا كما تصوره البعض، بل كان خلافا في العمل بسبب آراء كل واحد منهما في المتسابقين، لكن علاقتهما الشخصية جيدة وهو يكن لها كل الود والاحترام.

يشار إلى أن شائعات سرت حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/ أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.

وأضاف حايك في إجابة له على سؤال حول مدى صحة الربط ما بين انسحاب راغب علامة من البرنامج، وخلافاته العلانية مع أحلام، قائلا: "جاء انسحاب راغب بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة.. العلاقة مع راغب علامة مميزة ومستمرة".

وردا على سؤال تطرق لعبارة كتبتها أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها ما معناه: "من الجميل أن تكون طلباتك أوامر"، ومدى صحة الربط ما بين هذه العبارة وانسحاب راغب من البرنامج، قال حايك: "من حق أحلام أن تكتب على صفحتها ما تشاء عن الأوامر والطلبات... ولكن لا شأن لذلك بـ"إم بي سي"، ولا رابط واضح في "التغريدة" مع برنامج "آراب أيدول"، ولا بقرار راغب الأخير... من غير المنطقي إقحام أحلام في ذلك أو السعي لتحميل "تغريدتها" أكثر مما تحتمل".