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19:03 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    شرم الشيخ

    مصر... عازف داخل مطار شرم الشيخ للترفيه عن الركاب (فيديو)

    © AP Photo / Vinciane Jacquet
    منوعات
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    اتخذ مطار شرم الشيخ الدولي إجراء جديدا للترفيه ونشر أجواء البهجة والاستمتاع بين الركاب، حيث وفرت إدارة المطار عازفا يقوم بالعزف داخل المطار.

    ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، تستعد وزارة الطيران المدني، لافتتاح أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وتشمل أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، تحديث مبنى الركاب رقم 2، وزيادة مساحته، بالإضافة لتطوير الواجهة الرئيسية للمبنى.

    وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المصرية، إن هناك عوامل تم مراعاتها أثناء وضع تصميم لعملية تطوير مبنى الركاب رقم 2، منها تجانس المناطق المستجدة مع الوضع القائم بحيث يكون المشروع ككتلة واحدة، وتطوير المنظومة الأمنية وأسلوب الكشف عن الحقائب، وفصل حركة نقل الحقائب وسهولة الحركة للمسافرين لصالتي السفر والوصول وتوفير مناطق ترفيهية.

    وكشفت المصادر، أن هناك خطة تطوير مستقبلية لمطار شرم الشيخ الدولي، تتمحور حول أنشاء مبنى ركاب وحقل طيران جديد.

    شاطئ تولوم، المكسيك
    CC0 / Pixabay
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    وأوضحت، "حقل طيران الجديد، سيكون بسعة (10) مليون راكب/سنوياً ليصبح الإجمالي (20) مليون راكب/سنوياً، وإنشاء ممر جديد (04L-22R) وممر بطول (3600م) وعرض (60م) مصمم لاستقبال الطرازات الكبيرة (4E) ومجهز للتطوير المستقبلي لاستقبال الطائرات (CODE F) ومجهز بأنظمة الاقتراب (Cat 1)، وأيضا إنشاء ممرات فرعية شامل (2) وصلة للربط على الممرات الحالية".

    وأضافت المصادر، أن من ضمن الخطة إنشاء مبنى ركاب جديد  سيتكون المبنى من أربع أدوار بمسطح (200.000م2) ويتواجد به (25) كوبرى تحميل، بالإضافة إلى عدد (92) كونتر إجراءات سفر ومنطقة مخصصة (VIP). 

    يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي، واحد  من المطارات السياحية العملاقة، تسلمته الهيئة المصرية للطيران المدني عام 1982، وقد كان به مبنى بسيط سابق التجهيز مقسم إلى صالة سفر وأخرى وصول وتستوعب كل منها 150 راكب/ساعة وترمك يسع لطائرات متوسطة، وتم تنفيذ أعمال التطوير بعد استلامه خلال عدة مراحل ليشمل حالياً (2) مبنى ركاب و(2) ممر رئيسي وممر مساعد وترمك طائرات (47 إستاند).

    وتبلغ الطاقة الإستعابية  للمطار حوالي 7.5 مليون راكب/سنويا، مقسمة كالأتي، مبنى الركاب (1) 2400 راكب/ساعة بإجمالي (5) مليون راكب/سنوياً، ومبنى الركاب رقم (2)، 1800 راكب/ساعة بإجمالي (2.5) مليون راكب/سنوياً.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, ترفيه, عازف, البحر الأحمر, مطار شرم الشيخ, مصر
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