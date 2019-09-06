المسلسل اللبناني "عروس بيروت" يثير ضجة على الإنترنت... فيديو

تصدر هاشتاغ "#عروس_بيروت"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، والذي تباينت من خلاله الآراء حول استنساخ المسلسل اللبناني مشاهده من النسخة التركية، فالبعض يرى أنه لا مشكلة فى اللجوء إلى فورمات أجنبية حتى وإن كان تركيا، بينما يتساءل آخرون عن جدوى تحويل المسلسل التركي "عروس اسطنبول" إلى نسخة مطابقة حتى فى بعض الأسماء، والديكورات والأحداث.
لا لأمانة العرب مافي اشطر منهم بنسخ ولصق ونعم لأبداع لك ما ع اساس @mbc1 وقفت تعرض تركي رايحة ع تركيا تنتج مسلسل بي اجواء تركية 100% 🤦♀️😂😂😂😂😂 #عروس_بيروت https://t.co/A9QYrYpYUR— ميرا (@zGLU3L338KDav5S) September 5, 2019
اذكر كيف تم منع المسلسلات التركية بغباء، حيث تم قطع المسلسلات التي يتم عرضها دون احترام للمشاهد،— بسّام محمّد (@omsy83) September 5, 2019
كان بوسعهم انتظار انتهاء المسلسلات القائمة ثم البدء بدورة جديدة خالية من انتاج #تركيا لكنه .... #عروس_بيروت #عروس_اسطنبول https://t.co/CKyUZrBFES
#عروس_بيروت— Kok'i 🍀 (@KokiAhd) September 3, 2019
حبيت سرعة الاحداث
لاحظت بعض المشاهد متصورة في تركيا مثل مشهد المستشفى والكومبارس تركيين وهذا سبب دبلجة صوتهم الشي اللي لقيته مزعج شوية
واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.
وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.
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- مسلسل عروس بيروت مقتبس من المسلسل التركي عروس اسطنبول. مسلسل عروس بيروت من اخراج المخرج التركي إيمرة كاباكوساك مخرج اشرح أيها البحر الاسود سابقا وابنه السفير قريبا ومن انتاج O3medya الشركة المنتجه لمسلسل عروس اسطنبول. 🔻حبيتو النسخه العربيه او التركيه اكثر 🧐؟ #عروس_بيروت | #istanbullugelin | #عروس_اسطنبول
وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق وأن تابعوا النسخة التركية "عروس اسطنبول"، أن حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.
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اهلا وسهلا فيكي.. بيتي وقلبي وحياتي 😍 #DhaferLabidine #AroosBeirut #BeirutsBride #عروس_بيروت #MBC4
ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.
Did you like tonight’s episode of #عروس_بيروت ? 🤗 pic.twitter.com/ZvCWQs0x7g— Carmen Bsaibes (@CarmenBsaibes) September 3, 2019
تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.
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