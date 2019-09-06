"سوني" تطرح إصدارا خاصا من مشغلها الشهير للموسيقى "ووكمان"... فيديو

أزاحت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الجمعة، الستار عن نسخة خاصة من مشغلها الشهير للموسيقى، "ووكمان"، الذي ستطرحه في الأسواق بمناسبة مرور 40 عاما على إصداره.

وسيركز الإصدار الجديد من "ووكمان" (NW-A100TPS) على النوستالجيا والحنين إلى الماضي، إذ أن غطاءه يحمل تكريما لأول جهاز "ووكمان" طرح في العالم (NW-A105)، وكان ذلك في عام 1979، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبينما يحمل سطح "ووكمان" الجديد غطاء جهاز تشغيل أشرطة الكاسيت، فإنه سيكون رقميا بنسبة 100%، ويعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

وجاء إعلان "سوني" عن أحدث طرازات "ووكمان"، خلال معرض "IFA" السنوي الرائد في مجال تجارة الإلكترونيات الاستهلاكية في برلين بألمانيا.

وبالنسبة للخصائص والميزات، فإن جهاز "ووكمان" الجديد مزود بمضخم صوت رقمي "S-Master HX"، من أجل منح صوت عالي الدقة وتقليل التشويش، وكذلك معالج "DSEE HX" لتحسين الصوت المضغوط، وحتى معالج فينيل، لمنح المسارات الرقمية طابع أسطوانات الفينيل العتيقة.

Sony Walkman 40th anniversary edition announced at IFA 2019 https://t.co/CvzeluWFan pic.twitter.com/ODKRgNXwnl — Online Articles (@OnlineArticles_) September 6, 2019

كما يمتاز الجهاز بقدرة بطاريته على العمل حتى 26 ساعة، وهو أكثر مما توفره معظم الهواتف الذكية المتوافرة حاليا، كما أنه يضم منفذ "USB-C" للاتصالات.

ولكن لم تعلن "سوني" خلال معرض "IFA" بشكل رسمي، عن سعر "ووكمان" الجديد، أو تاريخ طرحه بالأسواق.