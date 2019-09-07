مطرب مصري يتعرض لحادث مروع وهذه آخر مستجدات حالته... صور

تعرض المطرب المصري حكيم ، للإصابة بجروح عديدة وكدمات عقب تعرضه لحادث سير على طريق السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتم نقل الفنان إلى المستشفى بعد أن انقلبت السيارة به أكثر من مرة، لتلقي العلاج اللازم، في ظل الحالة الحرجة للسائق.

يذكر أن حكيم منذ أيام أحيا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، شهد حضور كثيف.

حكيم طرح خلال يونيو/حزيران الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية) وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها.