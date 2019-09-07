حملة ترويج للسياحة العمانية في موسكو وبطرسبورغ

وتناقش الدورة موضوعات الابتكار والتحول الرقمي في القطاع السياحي، وما يتصل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة في القطاع، وتعزيز القدرات التنافسية.
ووفقا لمسؤولين عمانيين، فإن "أعداد السائحين الروس في السلطنة وصلت إلى أكثر من 20 ألفا، حتى آذار/مارس الماضي؛ بزيادة قدرها 42 بالمئة، عن الفترة المقابلة من العام الفائت".
وأوضح مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة العٌمانية، سالم بن عدي المعمري، في آذار/ مارس الماضي، أن تسهيل نظام تأشيرات الدخول إلى الدولة، أدى إلى سرعة زيادة حجم تدفق السياح الروس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)