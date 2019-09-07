حملة ترويج للسياحة العمانية في موسكو وبطرسبورغ

تنطلق في العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبورغ، الإثنين المقبل، حلقات العمل الترويجية للمقومات السياحية بالسلطنة، والتي ستستعرض التطورات في القطاع السياحي، والتسهيلات والمزايا التي تمنح للسائح بشكل عام والسائح الروسي بشكل خاص.

القاهرة– سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، يأتي ذلك، في ضوء مشاركة وزارة السياحة العمانية في أعمال الدورة 23 لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بمدينة سان بطرسبورغ شمالي روسيا الاتحادية.

وتناقش الدورة موضوعات الابتكار والتحول الرقمي في القطاع السياحي، وما يتصل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة في القطاع، وتعزيز القدرات التنافسية.

ووفقا لمسؤولين عمانيين، فإن "أعداد السائحين الروس في السلطنة وصلت إلى أكثر من 20 ألفا، حتى آذار/مارس الماضي؛ بزيادة قدرها 42 بالمئة، عن الفترة المقابلة من العام الفائت".

وأوضح مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة العٌمانية، سالم بن عدي المعمري، في آذار/ مارس الماضي، أن تسهيل نظام تأشيرات الدخول إلى الدولة، أدى إلى سرعة زيادة حجم تدفق السياح الروس.