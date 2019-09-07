نزيل يضرب موظفة فندق في السعودية والأخيرة توضح سبب "وقح" خلف الحادث... فيديو

قام نزيل بالاعتداء على موظفة استقبال بأحد فنادق محافظة صبيا بجازان، لترد الموظفة بسكب القهوة عليه .

وقالت الموظفة وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".

وأضافت "رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسب أهلي".

وأكملت "لم أتحمل ما وجهه لي من إهانة، لأقوم بسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي".

وأتمت الموظفة "باشرت الشرطة الحادث، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع".