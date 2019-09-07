علماء يتوصلون لرائحة تجعل مستنشقها يشعر بالنحافة

يرى علماء أن استنشاق الليمون يمكنه أن يحفز شعور النحافة لدى الأفراد، بينما يكون لرائحة الفانيليا تأثيرا معاكسا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اكتشف العلماء أن الروائح قادرة على تغيير كيفية رؤية الناس لأجسامهم.

ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدام الروائح في أجهزة يمكن ارتداؤها، لتعزيز احترام الأفراد لذاتهم في الحياة اليومية.

وأظهرت دراسات سابقة عديدة أن حواس الإنسان بما فيها الشم، تؤثر على التجارب والعواطف.

وطلب فريق البحث من المشاركين السير على الفور لدى إطلاق الروائح، ثم طلب منهم تحديد حجم صورة رمزية على الشاشة وفقا لتصورهم لحجم الجسم.

ووجدوا أن رائحة الليمون أدت إلى شعور المشاركين بالخفة، بينما جعلتهم رائحة الفانيليا يشعرون بالثقل.

وكشف العلماء كيف يمكن استخدام النتائج لتطوير علاجات للأفراد، الذين يعانون من اضطرابات الأكل، والتي تعرض الأشخاص أصحاب الصورة السلبية عن ذاتهم لخطر كبير.