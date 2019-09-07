فيلم "الجوكر" يقتنص جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي

وعند استلامه الجائزة، شكر مخرج الفيلم، تود فيليبس، الشركة المنتجة "وارنر براذرز" وشركة "دي سي" للقصص الهزلية، "لمنحهم إياه تأرجح جريء مع الفيلم"، كما شكر بطله، الممثل الأمريكي واكين فينيكس، على ثقته به.
#JokerMovie wins the Golden Lion for Best Film at #VeniceFilmFestival. pic.twitter.com/qYlAoHpwIR— Joker Movie (@jokermovie) September 7, 2019
ويعرض كلا من واكين فينيكس والمخرج ترد فيليبس، في فيلم "الجوكر"، رؤيتهما الخاصة، لشخصية أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.
وحصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي، في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الـ76، على جائزة أفضل ممثل، عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".
واقتنصت الممثلة الفرنسية، أريان اسكاريد، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي"، الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.
وفاز فيلم "آن أوفيسر آند سباي" (جندي وجاسوس) للمخرج رومان بولانسكي بجائزة الأسد الفضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)