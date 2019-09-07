تحليل الحمض النووي يكشف حقيقة "الوحش الأسطوري"

رجح علماء، الخميس، ما كان عليه وحش بحيرة "لوخ نيس" الاسكتلندي، وذلك بعد تحليلهم لحمضه النووي.

وأشاروا إلى أن "الوحش الأسطوري"، قد يكون ثعبان البحر العملاق، بعد تحليل مكثف لآثار حمضه النووي في مياه بحيرة لوخ الجليدية، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية.

واستبعدت نتائج التحليل أن يتشابه وحش لوخ نيس مع الديناصورات، أو الزواحف القديمة طويلة العنق، التي تدعى "بلسيوسور".

DNA hints the Loch Ness "monster" might be giant eel https://t.co/apKMCCjBXp pic.twitter.com/fiZJDDsNVK — CGTN (@CGTNOfficial) September 6, 2019

وصرح العالم نيل جيميل، من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، الذي جمع الحمض النووي من بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، في مؤتمر صحفي عقد في اسكتلندا الخميس، أن المشروع عثر على كمية عالية بشكل مدهش من الحمض النووي في الماء.

لكنه حذر من أنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا يدل على ثعبان بحر عملاق، أو مجرد كثير من آخرين أصغر حجما من هذه الأسماك".

وأضاف في المؤتمر الصحفي، إن فكرة ثعبان البحر العملاق محتملة على الأقل.