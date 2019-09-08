انتقادات حادة لجونسون بعد إلقاء خطاب رغم إصابة شرطية بالإعياء... فيديو

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه وهو يلقي خطابا أمام طلاب كلية الشرطة في الوقت الذي تتعرض فيه شرطية وقفت خلفه للإعياء.

رئيس الوزراء البريطاني وخلال إلقائه لخطاب أمام طلاب كلية الشرطة يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، تجاهل تعرض شرطية كانت واقفة خلفه للإعياء ليتابع إلقاء خطابه.

وكانت الشرطية الشابة تقف في الصف الأول رفقة 35 شرطيا من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشاير خلف بوريس جونسون مباشرة عندما أصابها الإعياء.

Here's the moment a police officer appeared faint and had to sit down during Boris Johnson's Q and A session pic.twitter.com/nwtNLSx98r — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) September 5, 2019

وأشار بعض الحاضرين لجونسون والذين كانوا جالسين بالصف الأول، ليلتفت نحو الشرطية سائلا ما إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام حتى جلست الشرطية قبل أن يغمى عليها، فقال مازحا:"أنا آسف، ربما هذه إشارة إلى أن علي أن أختم كلامي سريعا".

وبعد هذا الموقف تعرض رئيس الوزراء لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.