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13:36 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    المطرب المصري حكيم

    بعد نشره فيديو مفاجئ... المطرب المصري حكيم يشعل أزمة حادة في نقابة الموسيقيين

    © AFP 2019 / STR
    منوعات
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    أحدث المطرب الشعبي المصري، حكيم، أزمة حادة بداخل نقابة الموسيقيين المصريين، وذلك بعدما فاجأ معجبيه أمس السبت، بنشره فيديو له من داخل المستشفى، بعد أنباء تعرضه لحادث سير.

    وشارك حكيم مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، طمأن من خلاله جمهوره ومحبيه، قائلا: "الحمد لله على كل حال.. قدر الله وماشاء فعل.. على فكرة ماكونتش أعرف إنكم بتحبوني أوي كده".

    وتابع المطرب الشعبي: "بحبكم أوي والله"، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، وأن السائق الخاص تعرض لإصابات، ويتلقى العلاج.

    وكانت قد تضاربت تصريحات المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، مع تصريحات حكيم بشأن تعرض الأخير لحادث سير، وهو ما سبب الأزمة الحادة بداخل أروقتها، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

    © AFP 2019 / ROMAIN LAFABREGUE
    مطرب مصري يتعرض لحادث مروع وهذه آخر مستجدات حالته... صور
    وفي المقابل، أكدت نقابة الموسيقيين، اليوم الأحد، أنها لم تصدر أي بيانا رسميا بشأن حادث الفنان حكيم.

    وأضاف مدير مكتبها الإعلامي، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأخبار من خلال الإعلامي طارق مرتضي كانت من خلال صفحته علي موقع "فيسبوك".

    كما أكد على أنه ليس مخول للنقابة أن تصدر تصريحات بشأن الحوادث المرورية للفنانين.

    وكان متحدث النقابة، طارق مرتضى، نفى صحة تعرض الفنان حكيم لحادث سير فجر اليوم السبت، على طريق السويس ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

    وأكد أن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو أنه أثناء قيادة حكيم لسيارته على طريق السويس، وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث، مؤكدا أن حكيم بخير وبصحة جيدة.

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