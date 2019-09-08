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13:35 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    هواتف الجيل الخامس

    تعرف إلى مبيعات "سامسونغ" من هواتف الجيل الخامس حتى الآن

    © Depositphotos / MarkoAliaksandr
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    كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، عن حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية المزودة بتكنولوجيا "الجيل الخامس".

    وصرح كبير نواب رئيس فريق استراتيجية التكنولوجيا في "سامسونغ"، جون هي لي، أن الشركة حققت مبيعات وصلت إلى مليوني جهاز، منذ بدء طرحها في شهر مايو/أيار، بينما تتوقع أن تبيع 4 ملايين جهاز من هذه الفئة مع نهاية العام الحالي، وذلك بحسب تصريحاته لموقع "سي نت دوت كوم" التكنولوجي.

    سامسونغ غلاكسي فولد
    © REUTERS / STAFF
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    وقال: "اليوم هناك أكثر من مليوني عميل في مختلف أنحاء العالم، يمكنهم الاتصال بشبكات الجيل الخامس باستخدام هواتف سامسونج الذكية من الجيل الخامس .. نتوقع مضاعفة هذا الرقم بنهاية العام".

    وتعتبر تكنولوجيا "الجيل الخامس" نقطة تحول في عالم تكنولوجيا الاتصالات، وذلك بفضل قدرتها على زيادة سرعة ونطاق تغطية شبكات الاتصالات اللاسلكية بصورة دراماتيكية.

    ويمكن أن تكون سرعة شبكات الجيل الخامس، ما بين 10 و100 مثل سرعة الجيل الرابع من الشبكات.

    وتعتبر شركة "سامسونغ" واحدة من عدد محدود جدا من شركات التكنولوجيا، التي أنتجت أكثر من هاتف ذكي بتكنولوجيا "الجيل الخامس"، إذ تنتج الشركة الكورية الجنوبية حاليا 4 هواتف تستخدم هذه التكنولوجيا، وهي "غلاكسي إس 10 فايف جي" و"غلاكسي نوت 10 بلس فايف جي" و"غلاكسي أيه 90 فايف جي" و"غلاكسي فولد 5 فايف".

    ويبلغ سعر هاتف "إس 10 فايف جي" و"نوت 10 بلس فايف جي" حوالي 1300 دولار، في حين أن نسخة الجيل الخامس من الهاتف القابل للطي "غلاكسي فولد 5 جي" فتباع في كوريا الجنوبية بسعر 2000 دولار، وسيكون سعر الهاتف الجديد "أيه 90 فايف جي" أقل كثيرا عن سعر "غلاكسي فولد 5 فايف"، حيث يمكن شراء الجهاز بسعر 749 يورو (حوالي 827 دولار) ليكون أرخص هاتف جيل خامس في السوق.

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    الكلمات الدلالية:
    شبكات الجيل الخامس, الجيل الخامس, أخبار تكنولوجية, التكنولوجيا, هواتف ذكية, سامسونغ
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