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13:51 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الفنان المصري عادل إمام

    حقيقة تعاون تامر حسني مع عادل إمام على شاشة السينما لأول مرة

    © AFP 2019 / STR
    منوعات
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    تحدثت تقارير صحفية مؤخرا، عن عقد جلسة عمل ودية تجمع بين المطرب المصري، تامر حسني، والفنان المصري، عادل إمام، من أجل تقديم عمل سينمائي يجمع بينهما للمرة الأولى.

    وزعمت أن كلا من تامر حسني وعادل إمام، اتفقا على "تقديم فيلم يكون بمثابة عمل سينمائي لجميع الأجيال"، وأنهما يبحثان عن فكرة سينمائية جديدة من نوعها لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

    ولكن نفى مصدر مقرب من عادل إمام صحة هذه الأنباء، مؤكدا أن "إمام" ينصب تركيزه على استكمال تصوير مسلسله التلفزيوني "فلانتينو"، الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان، ولا يفكر حاليا في أي تجارب سينمائية مع أي نجم خلال الفترة القادمة، وأن فكرة الفيلم غير مطروحة على الأقل حتى الآن"، بحسب مجلة "هي".

    من ناحية أخرى، عاد عادل إمام لاستنئاف تصوير مسلسله "فلانتينو"، إذ نشر نجله الأكبر، المخرج رامي إمام، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه به في كواليس العمل، وكتب معها: "العودة إلى المسار".

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    وكان عادل إمام قد نفى في شهر يونيو/حزيران، الكثير من الشائعات التي ترددت حول أسباب خروج مسلسل "فالنتينو" من سباق دراما رمضان 2019، والتي تنوعت ما بين أسباب سياسية ووجود خلافات بينه والشركة المنتجة للمسلسل، ومواجهة العمل لمشاكل إنتاجية وتسويقية.

    عادل إمام
    © AFP 2019 / FETHI BELAID
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    ويشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

    ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

    وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

    وبدأ تامر حسني في التحضير لأحدث أفلامه السينمائية، "مش أنا"، والذي قام من أجل بحلق شعر رأسه بالموس، وهو ما أحدث ضجة بين معجبيه.

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    الكلمات الدلالية:
    فيلم, أخبار منوعات, منوعات, أفلام, سينما, تامر حسني, عادل إمام
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