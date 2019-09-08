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15:06 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    من بينها ذهب و20 ملعقة... شاهد ما تم اكتشافه بداخل بطن مصري

    © AP Photo /
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    نجح فريق من الأطباء المصريين، في استخراج مجموعة هائلة من الأدوات، من بطن مريض عقلي، قام بابتلاعها منذ 6 أشهر.

    وكشف فريق من أطباء الجراحة بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة شمال مصر، وجود مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ، بالإضافة إلى خواتم وسلاسل ذهبية داخل أمعاء مريض عقلي، بحسب فضائية "العربية".

    وأعلن الدكتور أمجد فؤاد، رئيس الفريق الجراحي، أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاما، ويعاني من ضمور بالمخ، مضيفا أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.

    وأضاف أنه تم على الفور إجراء جراحة عاجلة، تم على أثرها استخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة، وأكد أن المريض حالته مستقرة حاليا.

    وقال "فؤاد" إن والدة المريض الشاب اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من الأدوات الخاصة بالمطبخ، وبعض المجوهرات الخاصة بها، ولم تشك في أن ابنها ابتلعها، ولكنها ظلت بداخل بطنه لمدة 6 أشهر.

    وأكد رئيس الطاقم الطبي، أن العملية التي خضع لها المريض الشاب استمرت ساعتين، وتم وضعه تحت الإشراف الطبي للملاحظة، مؤكدا أن حالته أصبحت مستقرة.

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    ملعقة, مذهب, مريض نفسي, أخبار منوعات, منوعات, مصر
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