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19:39 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تصنيع سيارات مرسيدس

    أغرب 3 قضايا تعويض… أحدها ضد "مرسيدس" وأخرى بسبب "حمامة" 

    © AP Photo / Thomas Kienzle
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    تضطر بعض المؤسسات إلى دفع تعويضات تصل قيمتها ملايين الدولارات، لعملائها، في حالات معينة، تخسر فيها قضايا لصالح بعض العملاء، بسبب سوء الخدمة، التي يحصلون عليها.

    قطار صورة أرشيفية
    © AP Photo / David Mariuz
    سائق متهور يجبر سكك حديد بريطانيا على إعلان حالة الطوارئ (صورة)
    وأورد موقع "مباشر" معلومات عن أشهر 3 تعويضات دفعتها شركات كبرى لعملائها: 

    1- سكك حديد بريطانيا

    دفعت شركة السكة الحديد البريطانية تعويضات ضخمة، كان آكبرها، في محطة "بادينجتون"، وتجاوزت قيمته 136 ألف جنيه استرليني، لرجل تعرض للانزلاق بعد سيره على مخلفات حمامة.

    ولفت الموقع إلى أن إجمالي ما دفعته الشركة، وصل إلى مليون جنيه استرليني، خلال 5 سنوات، في محطاتها في جميع أنحاء بريطانيا.

    2- شركة مرسيدس 

    اكتشف أحد عملاء شركة مرسيدس أن المقاعد الجلدية في سيارته موديل "إي 300" كابروليه، مصنوعة جزئيا من البلاستيك، وليست جلد بنسبة 100 في المئة كما كان يعتقد، وحصل بسبب ذلك على تعويض قدره 850 جنيه استرليني من الشركة.

    3- الخطوط الجوية الكندية

    كان ميشيل وليندا ثيوبودو، زوجان فرنسيان، يسافران على متن الخطوط الجوية الكندية، عندما تعرضا لما وصفها بـ"انتهاكات للمساواة اللغوية"، حيث وجدا أنه تم حفر كلمة "إرفع" باللغة الإنجليزية على أحزمة الأمان، وليس باللغة الفرنسية، فقررا التعامل مع خطوط طيران كندا بشكل صارم.

     كما زعم الزوجان أن الترجمة الفرنسية لكلمتي "مخرج"، و"تحذير" كتبت بأحرف صغيرة مقارنة مع الكلمات الإنجليزية.

    وتقدم الزوجان بدعوى قضائية ضد الشركة، قال فيها إن نداء الصعود على متن الطائرة باللغة الفرنسية، أرفق بتفاصيل أقل بالمقارنة مع النداء باللغة الإنجليزية.

    وشملت الدعوى القضائية للزوجين أكثر من 22 شكوى ضد شركة الخطوط الجوية الكندية، واستمرت على مدى أعوام، لأنها تنتهك الحقوق اللغوية للناطقين باللغة الفرنسية.

    وأصدرت المحكمة الفيدرالية حكما بتعويض قدره 1500 دولار لكل دعوى تم رفعها من بين 14 دعوى فقط من الدعاوى الـ22.

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    الكلمات الدلالية:
    تعويضات, فرنسا, كندا, بريطانيا
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