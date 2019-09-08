كريستين ستيورات: أرغب في تجسيد دور بطل خارق مثلي الجنس

اعترفت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، بأنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام "مارفل".

وأوضحت ستيورات أنها تريد الآن لعب دور بطل خارق مثلي الجنس في فيلم من أفلام "مارفل" المقبلة.

وقال ستيورات: "قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل".

وأضافت "من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من أن أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا".

واعترفت الممثلة الأمريكية بأنها استخدمت اسم مارفل كمثال على الشركات الكبرى مضيفة "أعلم بان مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين".

وعند سؤال زميلها في Seberg أنتوني ماكي عن أكثر الأدوار التي تناسب ستيورات كبطلة خارقة، رد ستيورات "بطلة خارقة مثلية الجنس".