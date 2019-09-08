10 علامات تكشف الإصابة بـ"الزهايمز"... هذه أخطرها

رصد المجلس الصحي السعودي، 10 علامات، يمكن أن تشير إلى الإصابة بمرض "الزهايمز"، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيفها إلى 3 مراحل.

ونشر المجلس الصحي السعودية، رسما توضيحيا "إنفوجراف"، يرصد المراحل الثلاث لأعراض الإصابة بالزهايمر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى المبكرة، تشمل فقدان الذكريات الحديثة ونسيان بعض الكلمات المألوفة والأسماء ونسيان أماكن الأشياء، التي وضعها مع قدرته على ممارسة الأنشطة اليومية.

وتشمل المرحلة الثانية، التي تشهد أعراضا من المستوى المتوسط، تدهورا ملحوظا للحالة الاجتماعية ونسيان الأسماء وعدم القدرة على تذكُّر أفراد العائلة.

ويحتاج المريض في المرحلة الثالثة، إلى عناية خاصة، لأنها الأخطر بين مراحل المرض، وتشمل فقدان الذاكرة تماما، ويحتاج إلى المساعدة في الأنشطة اليومية، وقد يفقد الجسم قدرته على تنفيذ المهام الحيوية الضرورية لاستمرار الحياة.

ولفتت صحيفة "عاجل" السعودية، إلى دراسة نشرتها مجلة الكيمياء البيولوجية البريطانية، كشفت أن جزيئات الشاي الأخضر يمكن أن تمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية الناجمة عن تصلب الشرايين.