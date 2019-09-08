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22:41 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    خمسة أطعمة مفيدة للإنسان رغم سمعتها الصحية السيئة

    © Sputnik . Sergey Malgavko
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    يعتقد بعض خبراء التغذية أن جميع الأطعمة المفضلة لديك هي في الغالب سيئة بالنسبة لصحتك، فالإكثار أو الاكتفاء من أطعمة محددة هو منهج مخالف لأبسط الأفكار الصحية، فهناك جانبان لكل شيء، وعليك تحري الحقيقة قبل اتخاذ موقف من طعام معين.

    الشوكولاتة

    شوكولاتة الحليب قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، وهي مكونات ذات سمعة سيئة من الناحية الصحية، إلا أن الشوكولاتة في صورتها الداكنة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك، فهي غنية بالفلافونويد المعززة للدماغ، والتي يمكن أن تعزز مهاراتك الإدراكية وقدرتك على تكوين الذكريات، وهي مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تعتبر مهمة للمساعدة في منع الأمراض والحفاظ على شبابك، وقد أظهرت دراسات مختلفة أن العناصر الغذائية والمواد الكيميائية في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد أيضا في تقليل أعراض الاكتئاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وإبطاء شيخوخة العضلات.

    زبدة الفول السوداني

    غالبًا ما يتم تجنب زبدة الفول السوداني بسبب محتواها المرتفع من الدهون، إلا أن الدراسات أظهرت أن تناول القليل منها يمكن أن يقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وانخفاض الكوليسترول السيئ، كما أن زبدة الفول السوداني غنية بالبروتين والألياف وعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين إي والبوتاسيوم والمنجنيز، وللحصول على الخيار الأكثر صحة يمكنك الذهاب إلى مجموعة متنوعة دون إضافات.

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    الزبدة

    قد تكون المارغرين أقل في السعرات الحرارية من الزبدة الطبيعية، لكنها في النهاية صناعية وتحتوي على ألوان إضافية لإعطائها اللون الأصفر المستساغ، وبالإضافة إلى كون الزبدة خيارًا طبيعيًّا، فإنها غنية أيضًا بفيتامينات "أ" و"ي" و"كا" القابلة للذوبان في الدهون، وتحتوي على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا أكثر بعد تناول الطعام، ما يعني أنك تتناول كميات أقل من الطعام.

     القهوة

    على الرغم من أن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، بما في ذلك الصداع والتوتر وخفقان القلب والقلق، إلا أن تناول بعض القهوة يوميًّا مفيد لصحتنا، فقد أظهرت الدراسات أن الذين يتناولون القهوة على المدى الطويل قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومرض باركنسون والحصاة المرارية، في حين كشفت دراسة أجراها باحثون في فنلندا، أن المشاركين الذين شربوا من ثلاثة إلى خمسة أكواب قهوة يوميًّا انخفضت فرص الإصابة بمرض ألزهايمر أو الخرف لديهم بنسبة 65 في المئة في وقت لاحق من العمر.

    البيتزا

    تتمتع البيتزا بسمعة باقي الوجبات والأطعمة السريعة، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح والكربوهيدرات وجميع الأشياء التي يجب أن نحاول تجنبها، ومع ذلك وعلى رغم من صحة ذلك مع عديد من الوجبات السريعة والبيتزا المجمدة، إلا أنه من الممكن جعل البيتزا تناسبك ولا تؤثر بالسلب في حالتك الصحية، بحيث تحتوي على قاعدة قمح كامل مع هريس الطماطم وقليل من الجبن وكثير من الخضراوات، لتناول وجبة لذيذة غنية بالألياف والمواد الغذائية والبروتين.

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    الصحة, نقص التغذية, خبير, الأطعمة
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