"لم يستسلم دون قتال"...طيار يقاتل أسماك القرش 15 ساعة بعد تحطم الطائرة

حلق طيار يعيش في ولاية فلوريدا إلى جزر البهاما على طائرة خاصة لقضاء إجازته، وفقا لصحيفة "ذا صن".

أخبر الطيار والتر وايت كيف أنه بعد تحطم طائرته قبالة ساحل جزر البهاما، قام بقتال أسماك القرش المتعطشة للدماء بيديه العاريتين لمدة 15 ساعة.

حدثت القصة في 6 ديسمبر/كانون الأول 1986. حلق طيار يعيش في ولاية فلوريدا إلى جزر البهاما على متن طائرة خاصة لقضاء عطلة. في ذلك الوقت، كان الطيار يبلغ من العمر 37 عامًا، وكان لديه طفلان صغيران يعيشان مع والدته في تينيسي.

وقع حادث تحطم الطائرة عندما كان الطيار عائدا من عطلته. يتذكر أنه كانت هناك مشاكل في خزان الوقود، ونتيجة لذلك سقطت الطائرة بصمت في الماء. ووفقا له، فقد أمضى كل الليلة في المياه المالحة الجليدية، وتورمت عيناه وكان متعبا للغاية.

صعد الطيار على جناح طائرة بعد أن سقطت وأراد جذب انتباه خفر السواحل. في وقت لاحق، بدأت الطائرة بالغرق، واضطر الرجل للتجديف في الماء البارد طوال الليل.

وقال لصحيفة "ذا صن": "لقد تلقيت تدريبات عسكرية، لذلك عرفت أن فرص العثور عليّ كانت مرتفعة في الساعات الأولى، لكن بعد ذلك تقل فرصك في الخلاص بشدة".

في الصباح، ظهر خطر جديد - رأى الطيار العديد من زعانف سمك القرش. حاولت أسماك قرش الثور، التي تعد من أكثر الحيوانات المفترسة عدوانية على هذا الكوكب، مهاجمة الرجل. بدأ وايت يركلهم على رؤوسهم وهم يقتربون. من بين الحيوانات المفترسة التي هاجمته سمكة قرش ماكو الضخمة، والتي تعتبر الأسرع على الإطلاق.

يتذكر الطيار قائلاً: "لقد شعرت بالإحباط، وأقول لك - لقد كان الأمر كما لو كان الشيطان ينظر إلى عيني".

لاحظ خفر السواحل، الذي عثر على وايت، الخطوط العريضة لسمكة قرش ماكو الضخمة بجانبه.

كان الطيار والتر وايت مرهقًا ومرهقًا لدرجة أنه لم يلاحظ على الفور أنه تم إطلاق صاروخ إشارة من الطائرة. تم إنقاذه بعد 15 ساعة في الماء. جر البحارة الطيار المحظوظ على متن القارب ونقلوه إلى كي ويست، إلى المستشفى المحلي.