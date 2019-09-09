تشبه الثعبان مع أنياب ومنقار...العثور على حشرة غريبة (صورة)

عثر زوجان في مدينة كينغستون البريطانية على مخلوق غريب في فناء منزلهما، ليقوما بالاستفسار عن المخلوق عن طريق منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

قال الزوجان بأنهما عثرا على المخلوق الغريب في فناء منزلهما يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، ووضعاه في إناء زجاجي.

الزوجان شاهدا المخلوق الغريب وهو يسقط من السماء ليقتربان منه ويضعانه في الإناء، بعدها قاما بنشر صوره على "تويتر" في محاولة لمعرفة ما هذا المخلوق.

وبحسب الزوجة، فإن المخلوق يشبه "الثعابين مع أنياب ومنقار".

'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22 — Hull Live (@hulllive) September 6, 2019

يذكر بأن علماء في كندا عثروا على مخلوق بحري غريب، كان يعيش في قاع بحيرة ويتغذى على اللافقاريات الصغيرة.