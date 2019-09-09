حرب الخيار مع الطماطم...هل سلطة هذه الخضروات تشكل خطرا على الصحة؟

صرح دكتور في العلوم البيولوجية البروفيسور أليكسي موسكاليف أن سلطة الخضار المكونة من الخيار والطماطم آمنة للصحة، على عكس الاعتقاد الشائع بأن هذه الخضروات الموسمية غير متوافقة.

وعلق موسكاليف على عدد من الافتراضات التي طرحها مؤيدو النظام الغذائي المضاد للسلطة. من بين حججهم الرئيسية هو أن مزيج الخيار والطماطم في طبق واحد يؤدي إلى تدمير فيتامين C. سبب هذا كله الأسكوربينيز هو إنزيم يوجد بكثرة في الخيار ويدمر الفيتامين.

وقال البروفيسور بحسب موقع " aif.r": " أولاً، يتم تقطيع هذه الخضروات الموجودة في السلطة إلى شرائح، مما يعني أن سطح التلامس للطماطم والخيار ضئيل. ثانياً، عادة لا يتفاعل إنزيم الأسكوربينيز والأسكوربين في السلطة مع بعضهما بعضا لفترة طويلة. خلال هذا الوقت، لا يمكن تدمير كمية كبيرة من فيتامين سي. لكن حتى تدميره بالكامل ليس مخيفًا، نظرًا لوجود الكثير من المنتجات التي تحتوي على حمض أسكوربين أكثر من ذلك بكثير، ويمكن الحصول عليه بسهولة".

وأشار الخبير أن الطماطم ليست بطلة في محتوى فيتامين سي. تحتوي مائة غرام من هذه الخضروات على حوالي 20% من الاستهلاك اليومي، الصبغة الحمراء ومضادات الأكسدة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والشيخوخة لها فوائد أكبر بكثير وملموسة على جسم الإنسان.