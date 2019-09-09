إليسا تعلق على فيديو مؤثر لعروسين

أثارت لقطة جمعت بين عروسين، إعجاب المطربة اللبنانية، إليسا، ما دفعها لمشاركته مع معجبيها والتعليق عليه.

والمقطع المصور من حفل زفاف عروسين بلبنان، ظهرت خلاله العروس أثناء رقصها مع زوجها، رغم جلوسه على كرسي متحرك، على أنغام أغنية لإليسا.

كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف. الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب pic.twitter.com/SlM3syEtI8 — Elissa (@elissakh) September 9, 2019

وأبدت إليسا تأثرها بهذا المشهد، وعلقت عليه عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف".

وتابعت: "الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب".

وكانت المغنية اللبنانية إليسا أعلنت في شهر أغسطس/آب، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".