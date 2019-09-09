فنانة مصرية لـ"ويكيبيديا": اليوم ليس عيد ميلادي

وأوضحت "سالوسة" أنها من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول، وليس 9 سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وقالت إنعام سالوسة ضاحكة: "ويكيبيديا يحتفل بعيد ميلاد لا يخصني"، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات اليوم الاثنين، من أجل تقديم التهاني لها في يوم لم تولد فيه.
#مبتدا|— مبتدا (@Mobtada) September 9, 2019
ميلاد الفنانة #إنعام_سالوسة
ممثلة مصرية من أشهر أعمالها في الدراما (ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي)و الأفلام السينمائية (موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود)... pic.twitter.com/1th5dPl6b5
وعن صحتها، طمأنت إنعام سالوسة جمهورها، قائلة: "الحمد لله أنا بخير".
ونالت إنعام سالوسة شهرتها من المشاركة العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "ليالي الحلمية بأجزائه، و"اللقاء الثاني"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا رجال العالم اتحدوا"، و"عائلة الحاج متولي".
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