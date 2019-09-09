فنانة مصرية لـ"ويكيبيديا": اليوم ليس عيد ميلادي

قالت الفنانة المصرية، إنعام سالوسة، إن موسوعة "ويكيبيديا" ومواقع سينمائية أخرى أخطأت في تاريخ ميلادها.

وأوضحت "سالوسة" أنها من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول، وليس 9 سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت إنعام سالوسة ضاحكة: "ويكيبيديا يحتفل بعيد ميلاد لا يخصني"، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات اليوم الاثنين، من أجل تقديم التهاني لها في يوم لم تولد فيه.

#مبتدا|

ميلاد الفنانة #إنعام_سالوسة

ممثلة مصرية من أشهر أعمالها في الدراما (ليالي الحلمية بأجزائه، اللقاء الثاني، امرأة من زمن الحب، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي)و الأفلام السينمائية (موعد على العشاء، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، همام في أمستردام، عسل أسود)... pic.twitter.com/1th5dPl6b5 — مبتدا (@Mobtada) September 9, 2019

وعن صحتها، طمأنت إنعام سالوسة جمهورها، قائلة: "الحمد لله أنا بخير".

ونالت إنعام سالوسة شهرتها من المشاركة العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "ليالي الحلمية بأجزائه، و"اللقاء الثاني"، و"امرأة من زمن الحب"، و"يا رجال العالم اتحدوا"، و"عائلة الحاج متولي".