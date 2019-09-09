أغذية تحافظ على جمال المرأة

قام الخبراء بوضع قائمة أغذية للحفاظ على جمال النساء، وشملت خمسة منتجات - من السمك الأحمر إلى الشوكولاته الداكنة.

هناك خمسة منتجات تساعد النساء على الحفاظ على جمالهن.

وأشار الخبراء إلى أنه يجب أن تكون القائمة مشكلة من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم، والتي تؤثر على لياقة الجسم وحالة العظام والشعر والأسنان والأظافر. أيضا، لا ننسى السمك الأحمر الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ووفقا لموقع "ميديك فوروم": "ينصح الأطباء النساء بتناول السلمون أو السلمون الوردي مرتين على الأقل في الأسبوع - وهذا يساعد على منع ظهور التجاعيد المبكرة، ويساعد على الحفاظ على الشكل البيضاوي للوجه".

سيكون من المفيد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) مما سيعيد تنشيط البشرة.

لا ننسى القرنبيط (يحمي الجسم من البكتيريا الضارة) والشوكولاته الداكنة (الغنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والزنك).